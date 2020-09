Kiel

September-Sitzung des Landtags beginnt

23.09.2020, 02:47 Uhr | dpa

Die dreitägige Septembersitzung des schleswig-holsteinischen Landtags beginnt am heutigen Mittwoch in Kiel. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die dreitägige Septembersitzung des schleswig-holsteinischen Landtags beginnt am heutigen Mittwoch (10.00) in Kiel. Zum Auftakt geht es um den Sportentwicklungsplan des Landes mit 118 Handlungsempfehlungen. Angestrebt wird unter anderem eine durchgängige dritte Sportstunde an den Schulen in allen Klassenstufen. Auf Antrag der AfD folgt eine Debatte über die wegbrechenden Steuereinnahmen und die damit veränderte Finanzplanung des Landes. Eine der Fragen dabei: Wie wird mit der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse umgegangen?

Infolge gesunkener Steuereinnahmen durch die Coronakrise will die Landesregierung für die kommenden Jahre Notkredite in Höhe von mehreren Milliarden Euro aufnehmen.