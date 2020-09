Kiel

Landtag will Veranstaltungsbranche in Corona-Pandemie helfen

25.09.2020, 11:31 Uhr | dpa

Fraktionsübergreifend sorgt sich der Landtag um Schleswig-Holsteins Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie. Anders als im produzierenden Gewerbe könnten Events nicht gelagert und später verkauft werden, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner am Freitag. Nötig seien Überbrückungshilfen. Auch nach Ansicht des CDU-Wirtschaftspolitikers Hartmut Hamerich wird die Branche im kommenden Jahr ebenfalls von der Krise betroffen sein. "Wenn nicht grundsätzlich etwas passiert, werden 50 Prozent der Betriebe die Pandemie nicht überstehen."

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) kündigte Bereitschaft der Landesregierung zu weiteren Hilfen an. Wenn das Land den Härtefallfonds aufstocken würde, "dann wäre das nicht falsch", sagte Buchholz. Am Donnerstagabend hatte sich die Jamaika-Koalition mit SPD und SSW auf einen Notkredit über 4,5 Milliarden Euro verständigt. Details sollten noch am Freitag vorgestellt werden.

Aktuell umfasst der Härtefallfonds des Landes 65 Millionen Euro. Davon waren Mitte September allerdings erst 11 von 15 Anträgen bewilligt und gut 3,5 Millionen Euro ausgezahlt.

Buchholz verwies in der Debatte auf schon erfolgte Lockerungen der Coron-Beschränkungen im Norden. Mit kleineren Veranstaltungen sei zwar keine große Wirtschaftlichkeit herzustellen, sagte der FDP-Politiker. "Trotzdem haben wir versucht, Signale zu setzen." Als Beispiel nannte er die Nordbau. Diese sei zwar klein, aber die einzige Baumesse in Europa in diesem Jahr gewesen.

Im Vergleich zu anderen Ländern sei Schleswig-Holstein bislang vergleichsweise robust durch die Krise gekommen, sagte Buchholz. Trotzdem gebe es einige Branchen, "in denen nach wie vor große Not herrscht". Dazu zähle neben der Veranstaltungs- auch die Reisebranche. "Aktuelle Reisewarnungen in ganz Europa bewirken, dass die Branche auch in den nächsten Monaten leiden wird."

Über Hilfsmöglichkeiten für die Veranstaltungsbranche wollen die Fraktionen im Ausschuss weiter beraten.