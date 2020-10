Kiel

Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen in Kiel

15.10.2020, 12:03 Uhr | dpa

Bei der Kollision mit einem entgegenkommenden Lastwagen hat ein Autofahrer auf der Bundesstraße 404 in Kiel tödliche Verletzungen erlitten. Der 72-Jährige war am Mittwochvormittag in Höhe des Stadtteils Moorsee mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden. Der Mann erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein weiterer Laster landete im Straßengraben, als er der Unfallstelle auswich. Beide Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Die B404 musste vorübergehend voll gesperrt werden. Zeugen berichteten, dass der Autofahrer vor dem Unfall über eine längere Strecke in Schlangenlinien gefahren sein soll. Laut Polizei liegen keine Hinweise vor, dass der 72-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Sie gehen von einem medizinischen Notfall als Unfallursache aus.