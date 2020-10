Kiel

Prien: Beschlüsse der Kultusminister wegweisend

15.10.2020, 17:47 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ressortchefin Karin Prien hat die Beschlüsse der Kultusminister zur Bildungspolitik begrüßt. "Die Kultusministerkonferenz hat heute für die Zukunft unseres Bildungssystems wegweisende Beschlüsse gefasst", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. "Sie setzt zukünftig auf die Expertise einer Ständigen Wissenschaftlichen Kommission für eine stärker wissenschaftsgeleitete Bildungspolitik entlang der gesamten Bildungsbiografie." Die abgeschlossene Ländervereinbarung verpflichte zu deutlich mehr Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit.

"Damit gibt es endlich bedeutende Fortschritte bei Vergleichbarkeit und Transparenz im Bildungswesen in Deutschland", sagte Prien. Die Länder verpflichteten sich auch, wesentliche Zukunftsthemen der Bildungspolitik in den kommenden Jahren mit klaren, gemeinsamen Zielen weiterzuentwickeln. Die Kultusministerkonferenz entspreche damit auch den berechtigten Erwartungen an einen zeitgemäßen Bildungsföderalismus.

Die Kultusminister der Länder hatten sich nach jahrelangen Verhandlungen auf einen Vertrag für eine bessere Zusammenarbeit im Bildungssystem mit einheitlicheren Linien verständigt. Sie beschlossen eine entsprechende Ländervereinbarung am Donnerstag bei einer Videokonferenz.

In der Vereinbarung sichern sich die Länder unter anderem zu, "durch geeignete Maßnahmen" dafür zu sorgen, dass Schüler bei einem länderübergreifenden Schulwechsel "ihre Bildungslaufbahn bruchlos fortsetzen können". Geprüft werden soll auch eine Angleichung der Schulbezeichnungen im Sekundarbereich I. Da gibt es mit Realschule, Hauptschule, Gemeinschaftsschule oder Oberschule viele verschiedene Namen.