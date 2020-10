Kiel

Kultur: Fünf Millionen Euro für Digitalisierungsprojekte

16.10.2020, 17:19 Uhr | dpa

Das Land Schleswig-Holstein unterstützt Online-Vorhaben in der Kultur mit fünf Millionen Euro. Das Land wolle damit in der Corona-Krise neue Formate und Produkte für die Online-Verbreitung von kulturellen und künstlerischen Angeboten sowie von Angeboten der Weiterbildung forcieren, erklärte dazu am Freitag Kulturministerin Karin Prien (CDU). 63 Anträge seien eingereicht worden; 37 Projekte aus den Bereichen digitale Kunst- und Kulturvermittlung bekämen nun Fördermittel in unterschiedlicher Höhe.