Kiel

THW Kiel-Handballer vor Liga-Hit gegen Flensburg unter Druck

18.10.2020, 02:45 Uhr | dpa

Rekordmeister THW Kiel steht schon früh in der neuen Saison der Handball-Bundesliga unter Druck. Deswegen ist das Team von Trainer Filip Jicha nach der herben 22:31-Pleite bei der HSG Wetzlar am heutigen Sonntag auf Wiedergutmachung aus. Dann gastiert in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt ausgerechnet Nordrivale SG Flensburg-Handewitt, der nach drei Partien mit 6:0 Zählern noch makellos dasteht. Im deutschen Supercup-Duell Ende September hatten die Kieler allerdings mit 28:24 die Oberhand behalten. Wegen der Corona-Pandemie sind bei dem Klassiker diesmal nur 2400 statt der sonst üblichen 10 285 Besucher zugelassen.