Kiel

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Schleswig-Holstein

19.10.2020, 01:17 Uhr | dpa

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes kommt es heute in Schleswig-Holstein zu landesweiten Warnstreiks. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Nach deren Angaben betreffen die Aktionen unter anderem Stadtwerke, Verwaltungen, Theater, kommunale Krankenhäuser, Kitas und Rettungsdienste. Verdi erwartet zu einer Kundgebung in Kiel bis zu 1000 Teilnehmer. Die Tarifverhandlungen sollen am kommenden Donnerstag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaften fordern ein Lohn- und Gehaltsplus von 4,8 Prozent.