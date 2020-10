Kiel

Buchholz: Millionenbetrag für German Naval Yards

28.10.2020, 11:13 Uhr | dpa

Die Kieler Werft German Naval Yards wird einen zweistelligen Millionenbetrag aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes erhalten. Der Bescheid sei nach Angaben des Koordinators der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann, am Dienstag unterschrieben worden, teilte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch in Kiel auf einer Demonstration der IG Metall zur Rettung der Werften-Branche in Norddeutschland mit.

Buchholz nannte keine konkrete Summe. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Buchholz unterstrich erneut, dass die Landesregierung alles tun werde, um die Werften, die Zulieferbetriebe und Arbeitsplätze zu erhalten.