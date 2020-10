Kiel

Regierungserklärung von Günther zur Corona-Lage im Landtag

29.10.2020, 02:09 Uhr | dpa

Zur aktuellen Corona-Situation in Schleswig-Holstein gibt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) im Landtag eine Regierungserklärung ab. Der CDU-Politiker hatte am Dienstag noch vor der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verschärfte Schutzmaßnahmen für das Land verkündet.

Demnach dürfen sich vom Wochenende an nur noch maximal zehn Personen treffen. Die Maskenpflicht im Schulunterricht ab Klasse 5 wird verlängert und in Gebieten mit hohen Corona-Zahlen auf Grundschulen ausgeweitet. Gaststätten dürfen nur noch bis 23.00 Uhr öffnen.

Ausdrücklich sprach sich Günther abweichend vom Wunsch des Bundes am Dienstag dagegen aus, Gaststätten generell zu schließen. Die Infektionszahlen haben zuletzt auch in Schleswig-Holstein Rekordwerte erreicht.