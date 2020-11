Kiel

Schleswig-Holstein beschließt Teil-Lockdown

01.11.2020, 12:19 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein fährt das öffentliche Leben am Montag in weiten Teilen wieder herunter. Zur Eindämmung des Coronavirus werden Kontakte drastisch auf zehn Personen beschränkt, Gaststätten, Theater, Kinos, Tierparks und Fitnessstudios schließen, Touristen müssen das Land verlassen. Die Landesregierung von CDU, Grünen und FDP beschloss am Sonntag eine Verordnung, mit der sie die zwischen Bund und Ländern vereinbarten Verschärfungen im Kampf gegen die Pandemie nach eigenen Angaben eins zu eins umsetzt.

Die Zustimmung Günthers zur Schließung der Gaststätten hatte die Koalition in Kiel belastet, weil die Bündnispartner diesen Schritt eigentlich verhindern wollten. Besonders die FDP reagierte verärgert. Günther begründete die Kehrtwende mit der Notwendigkeit einer bundeseinheitlichen Regelung und gestiegenen Infektionszahlen auch im Norden. Zudem habe der Bund fest zugesagt, betroffenen Betrieben und Einrichtungen einen Großteil der Umsatzausfälle zu erstatten.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte am Sonntag, ihm sei bewusst, dass die Maßnahmen vielen Menschen sehr viel abverlangten. Aber sie seien notwendig, um die Gesundheitsversorgung aufrecht erhalten zu können.

Ab Montag dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen aus dem eigenen und einem zweiten Hausstand treffen. Kontaktbegrenzungen treffen auch den Amateursport. Bei den Profis dürfen keine Zuschauer mehr dabei sein. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden gestrichen.

In Schleswig-Holstein waren innerhalb eines Tages zuletzt 265 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Angaben des Robert Koch-Institut für das Bundesland bei 53,86 (Stand Sonntag 0.00 Uhr).