Kiel

THW Kiel gegen Füchse Berlin live im Internet-Radio

10.11.2020, 16:03 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist THW Kiel bietet für sein Heimspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen die Füchse Berlin eine Live-Übertragung im Internet-Radio an. "Der Radio-Livestream ist ein weiteres tolles Angebot für unsere Fans rund um unsere Heimspiele", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Dienstag. Die Partie wird auf der Homepage des THW-Medienpartners Radio Bob gestreamt.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sind derzeit in den Hallen der Handball-Bundesliga keine Zuschauer zugelassen. Für die "Zebra"-Verantwortlichen ist der Radiostream eine Alternative zur TV-Übertragung beim Bezahlsender Sky. Der Service soll auch bei weiteren Heimspielen angeboten werden.