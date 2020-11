Kiel

Günther gratuliert Bundeswehr zum 65. Geburtstag

12.11.2020, 17:09 Uhr | dpa

Zum 65. Gründungstag der Bundeswehr hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther die Leistung der Soldatinnen und Soldaten im nördlichsten Bundesland gewürdigt. "Wir können uns auf die Bundeswehr verlassen", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Kiel. "Dafür bin ich unendlich dankbar. Das ist eine Gewissheit, die im Notfall sehr viel wert ist." Es habe seit der Sturmflut 1962 oder der Schneekatastrophe 1979 immer wieder Situationen gegeben habe, in denen die Streitkräfte geholfen hätten.

Günther verwies auf das Elbe-Hochwasser, die Unterbringung von Flüchtlingen oder auch - aktuell in der Corona-Pandemie - auf die Gesundheitsämter. "Wir halten den Weg zwischen Landesregierung und Bundeswehr kurz", betonte der Regierungschef bei einem Treffen mit Oberst Axel Schneider, dem Kommandeur des Landeskommandos Schleswig-Holstein, und sicherte die feste Unterstützung des Landes zu. Die Bundeswehr sei trotz des Strukturwandels fest verankert in Schleswig-Holstein und er wünsche, "dass das auch so bleibt".

Schneider versprach: "Wir werden in der aktuellen Situation wie auch in Zukunft zur Stelle sein, wenn wir gerufen werden." Der Kommandeur erinnerte aber auch an die Schließungen von Kasernen und Fliegerhorsten. "Von über 45 000 Dienstposten im Jahr 1999 waren zu Beginn dieses Jahres noch gut 20 000 verblieben." Insofern freue es ihn, dass einige Entscheidungen revidiert worden seien.