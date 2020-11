Kiel

Landesregierung begrüßt Nachbessern bei Novemberhilfen

12.11.2020, 17:44 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Verständigung auf das Verfahren zur Auszahlung von Abschlagzahlungen auf die Novemberhilfe begrüßt. "Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, auf den vom Lockdown betroffene Unternehmen Betriebe, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen, lange gewartet haben", sagte Günther am Donnerstag in Kiel und fügte hinzu: "Offensichtlich hat unser Druck Wirkung gezeigt." Der Bund habe sich in diesem Punkt erheblich bewegt.

Auch die Signale aus dem Bundesfinanzministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium, den Kreis der im Rahmen der Novemberhilfen erfassten Unternehmen auf die mittelbar vom Lockdown betroffene Betriebe zu erweitern, gingen in die richtige Richtung, seien aber noch nicht ausreichend, sagte Günther. Nach den Worten von Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) besteht auch beim nachgebesserten Paket die große Gefahr, dass viele mittelständische Betriebe in die Insolvenz rutschen.