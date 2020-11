Kiel

Günther: Bund soll vor Gipfel am Montag Zusagen einhalten

13.11.2020, 14:42 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat dem Bund bei den Wirtschaftshilfen für mittelbar vom Teil-Lockdown betroffenen Unternehmen Wortbruch vorgeworfen. Noch vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel an diesem Montag müsse der Bund seine finanziellen Zusagen einhalten, forderte Günther am Freitag im "ZDF-Mittagsmagazin". Es gebe eine klare Vereinbarung, was die mittelbar betroffenen Betriebe angehe. Dies gelte etwa für den Einzelhandel in Tourismusgebieten wegen fehlender Urlauber oder die Zulieferer der Gastronomie.

"Da hat der Bund einen völlig untauglichen Vorschlag bisher vorgelegt, nur Betriebe zu entschädigen, die nachweislich mehr als 80 Prozent Umsatzverlust haben", sagte Günther. "Das ist unrealistisch hoch, da würden viele Betriebe durch den Rost fallen und deswegen erwarten wir, dass der Bund auch, bevor wir am Montag wieder zusammenkommen, seine Zusagen vom letzten Gipfel auch einhält."

Es habe klare Zusagen der Bundesregierung beim Bund-Länder-Treffen gegeben. "Die Formulierung in der Konferenz war, dass wir noch im Laufe der Woche - das ist mittlerweile über zwei Wochen her - entsprechende Vereinbarungen vorlegen. Das hat jetzt sehr lange gedauert. Dafür hat man vielleicht noch Verständnis, weil es auch um komplizierte Dinge geht, die auch umgesetzt werden müssen. Aber was eben nicht sein kann, ist dass wir jetzt nicht auch wirklich das bekommen, was dort fest zugesagt ist." Dass sei nicht nur den Ministerpräsidenten zugesagt worden, sondern auch den betroffenen Branchen - "und da, finde, ich muss der Bund auch entsprechend Wort halten", kritisierte Günther.

Für mittelbar vom Lockdown betroffene Unternehmen hat Schleswig-Holstein einen konkreten Vorschlag vorgelegt. Er sieht eine gestaffelte Kompensation der Umsatzeinbußen solcher Unternehmen vor. So sollten nach den Vorstellungen der Landesregierung ab einem Verlust von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres 25 Prozent dieses Umsatzverlustes ausgeglichen werden. Betrage der Verlust mehr als 60 Prozent, solle die Quote 50 Prozent davon betragen. Bei einem Umsatzausfall von mehr als 80 Prozent solle die Kompensation 75 Prozent davon umfassen.

Zusätzlich müsse für Unternehmen, die wegen ausbleibender Touristen einen Umsatzausfall von mehr als 70 Prozent hätten hinnehmen müssen, eine Kompensation von 75 Prozent dieser Einbußen erhalten. Dies gelte etwa für den Einzelhandel, der unter anderem dadurch betroffen sei, dass die Beherbergung von Touristen im Zuge des Lockdowns derzeit nicht gestattet sei.

Günther lobte erneut das am Vortag vom Bund angekündigte Verfahren zur Auszahlung von Abschlagszahlungen auf die Novemberhilfe. Nach den Ankündigungen aus Berlin vom Donnerstag sollen Firmen im Teil-Lockdown erste Gelder der Novemberhilfen ab Ende des Monats ausgezahlt bekommen. Geschehen soll das in Form von Abschlagszahlungen, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte außerdem eine Aufstockung der Hilfen über die bisher geplanten zehn Milliarden Euro hinaus an. Es könnten ein paar Milliarden Euro mehr werden. Scholz begründete dies mit präziseren Berechnungen.

Konkret sollen Solo-Selbstständige eine Abschlagszahlung von bis zu 5000 Euro erhalten, Unternehmen bis zu 10 000 Euro. Die Antragstellung soll laut Finanz- und Wirtschaftsministerium über die Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de in der letzten November-Woche starten, voraussichtlich am 25. November.

Das Verfahren der regulären Auszahlung der Novemberhilfen werde parallel vorbereitet und finalisiert, damit es unmittelbar im Anschluss an die Abschlagszahlungen gestartet werden könne, hieß es.

Die Bundesregierung hatte Zuschüsse etwa für Gastronomiebetriebe sowie Solo-Selbstständige wie Künstler zugesagt, die seit Anfang November von den behördlich angeordneten Schließungen im Kampf gegen das Coronavirus betroffen sind. Für die weitaus meisten Firmen sollen Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent des durchschnittlichen Umsatzes im November 2019 gewährt werden. Zuschüsse über 1 Million Euro muss die EU-Kommission genehmigen.

Bei den Novemberhilfen soll es Stand Donnerstag aber keine Nachbesserungen an den bestehenden Vorgaben geben, wie Scholz deutlich machte. Einzelne Branchen wie die Reisewirtschaft hatten sich bitter beklagt, leer auszugehen. Auch Länder hatten Nachbesserungen gefordert.