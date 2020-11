Kiel

Verfassungsschutz beobachtet islamistische Szene enger

16.11.2020, 07:02 Uhr | dpa

Nach den jüngsten islamistischen Terroranschlägen in Wien und Frankreich besteht nach Einschätzung des Verfassungsschutzes Gefahr von Folgetaten. "Terroristische Anschläge werden in der dschihadistischen Szene durchweg als Erfolge bewertet, gar gefeiert", sagte Schleswig-Holsteins oberster Verfassungsschützer Joachim Albrecht der Deutschen Presse-Agentur. "Es besteht daher die Gefahr, dass stark radikalisierte Mitglieder der Szene Anschläge zum Anlass nehmen, bereits vorhandene Tatüberlegungen zu konkretisieren." Der Verfassungsschutz beobachte den islamistischen Terrorismus seit Jahren schwerpunktmäßig. "Natürlich geben Anschläge wie in Dresden, Paris und Wien Anlass, noch einmal ganz besonders genau hinzuschauen."