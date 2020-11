Kiel

Günther: In der Corona-Krise noch nicht über den Berg

16.11.2020, 20:35 Uhr | dpa

Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, in dieser Corona-Zeit möglichst wenig andere Menschen zu treffen und auf private Feiern generell zu verzichten. Die Corona-Zahlen seien auch in Schleswig-Holstein noch zu hoch, sagte der CDU-Politiker am Montagabend nach stundenlangen Corona-Beratungen zwischen Bund und Ländern. "Wir sind mit Sicherheit noch nicht über den Berg." Oberstes Ziel bleibe es, Schulen mit Präsenzunterricht und Kitas offen sowie die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Die Länder wollen bis kommenden Montag dem Bund eigene Vorschläge zum weiteren Vorgehen in der Pandemie unterbreiten, wie Günther ankündigte. Am Mittwoch nächster Woche soll es dann die nächste Konferenz der Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geben. Es sei richtig, für weitere Entscheidungen abzuwarten, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt hat, sagte Günther. Am Montag sei es noch nicht an der Zeit gewesen, über Lockerungen oder Verschärfungen nachzudenken. Hier habe es auch Einvernehmen zwischen den Ländern gegeben, nicht schon jetzt Entscheidungen zu treffen, die über das Ende des Monats hinaus greifen. Dafür habe auch er sehr geworben, sagte Günther.

Die Konferenz sei im Übrigen in einem guten Miteinander abgelaufen, sagte Günther. Dem Eindruck, es habe Riesenkrach gegeben, wolle er entgegentreten. Zwei Wochen nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland weiterhin hoch, allerdings regional unterschiedlich.

Bund und Länder hatten sich am Abend auf den laut Günther sehr eindringlichen Appell an die Bürger verständigt, Kontakte noch einmal deutlich auf das nötige Minimum zu reduzieren. Sie sollten ganz auf private Feiern verzichten, private Zusammenkünfte mit Freunden und Bekannten sollten auf einen festen weiteren Hausstand beschränkt werden. Das schließe auch Kinder und Jugendliche in den Familien ein. Dabei war der Bund in die Beratungen mit einem weit schärferen Kurs gegangen. Seine Vorschläge sahen verpflichtend drastische Beschränkungen von Kontakten vor, auch für Kinder und Jugendliche.

Das zunächst vom Bund vorgelegte Papier habe nicht seinen Wünschen entsprochen, sagte Günther. Am Ende sei aber ein solches Papier herausgekommen. Günther bekräftigte seine Auffassung, bundeseinheitliche Regelungen zu schaffen und diese nach dem regionalen Infektionsgeschehen umzusetzen. "Wir legen alle gemeinsam Wert auf eine regionale Differenzierung", sagte er im Blick auf die von ihm geführte Koalition aus CDU, Grünen und FDP.

Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern mit den niedrigsten Infektionszahlen. Das Land verzeichnete zuletzt im Landesdurchschnitt 51,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und lag damit knapp über dem wichtigen Warnwert von 50. Das war die zweitniedrigste Inzidenz, nach Mecklenburg-Vorpommern mit 42. Nordrhein-Westfalen stand bei 164,6, Bayern bei 182. Der Bundesschnitt betrug 143. Für einen Kreis wie Plön mit einem Warnwert von 26 müssten andere Maßnahmen her als für einen bayerischen Landkreis mit einem vielfach höheren Wert, sagte Günther.

Es sei richtig, die weitere Entwicklung der Zahlen abzuwarten, sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. Das Kanzleramt sollte aufpassen, nicht mit allzu forscher Medienarbeit und kurzfristigen Vorlagen einseitig Druck aufzubauen. In dieser schwierigen Lage müssten die Bürger noch lange auf dem Weg mitgenommen werden, sagte Stegner. "Deshalb verbieten sich solche Überraschungseffekte." Ein Großteil der Bevölkerung handle sehr vernünftig. "Diesen riesigen Vorteil in der Pandemiebekämpfung sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen."