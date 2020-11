Kiel

100 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein festgestellt

16.11.2020, 21:09 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Montagabend binnen eines Tages 100 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 161, am Montag vergangener Woche 215. Die Zahl der Todesfälle stieg um 5 auf 227. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind somit seit Beginn der Pandemie 11 618 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge 148 Covid-19-Patienten - am Sonntag waren es 116.