Kiel

294 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein festgestellt

17.11.2020, 21:59 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstagabend binnen eines Tages 294 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren fast dreimal so viele wie am Vortag (100). Ähnlich hoch war die Zahl bereits am Freitag vergangener Woche. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet - ihre Zahl lag damit weiter bei 227. Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie 11 912 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge aktuell 145 Covid-19-Patienten - am Montag waren es 148.