Kiel

Prien: Weihnachtsferien eventuell etwas verlängern

18.11.2020, 11:39 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ist offen dafür, die Winterpause an den Schulen von zweieinhalb auf drei Wochen zu verlängern. Diese Frage sei sehr genau zu prüfen, sagte die CDU-Politikerin den "Kieler Nachrichten" (Mittwoch). Damit würde der Unterricht erst wieder am Montag, 11. Januar, beginnen und nicht schon am 7. Januar, einem Donnerstag. Letzter Schultag vor Weihnachten ist der 18. Dezember.

"Einerseits wäre eine Vorquarantäne vor den Weihnachtsferien möglich, die ein Zusammenkommen in der Familie ermöglichen kann", sagte Prien. Andererseits könne man nach den Weihnachtsferien wieder geordnet mit der Aussicht starten, dass nach den Feiertagen im Familienkreis nur wenige Infektionen in die Schulen getragen würden, weil alle Beteiligten zuvor mindestens eine Woche zu Hause in Selbstisolation sein könnten.

Prien wies aber auch darauf hin, dass an den möglichen Verlängerungstagen, also am 7. und 8. Januar, schon wieder Prüfungen angesetzt sind. "Aber für einen Großteil der Schüler könnte das eine gute Alternative sein", sagte sie im Blick auf eine mögliche Ferienverlängerung um zwei Tage. Im Oktober hatte Prien Vorschläge anderer Unionspolitiker, die Ferien um mehrere Wochen auszudehnen, klar abgelehnt.