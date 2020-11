Kiel

Gipfeltreffen der Kieler Handballer mit dem FC Barcelona

19.11.2020, 03:22 Uhr | dpa

Blick in die leere Kieler Arena vor einem Spiel. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Handball-Rekordmeister THW Kiel erwartet heute den FC Barcelona zum Duell in der Champions League. "Wir freuen uns immer auf die nächste Aufgabe. Aber auf einige freut man sich besonders", sagte "Zebra"-Kapitän Domagoj Duvnjak vor dem Duell mit dem Rekordsieger in der Königsklasse, das um 18.45 Uhr ohne Zuschauer in der Kieler Arena angepfiffen wird.

Barça habe derzeit die beste Mannschaft der Welt, schwärmt der kroatische Spielmacher Duvnjak: "Abwehr, Gegenstoß, zweite Welle, Positionsangriff - alles bei Barcelona hat Hand und Fuß. Hinzu kommt die unglaubliche Breite im Kader." Bislang standen sich Kiel und Barcelona 25-mal gegenüber. Nach Siegen steht es 12:11 für die Katalanen.

Barcelona führt die Tabelle der Vorrundengruppe B nach fünf Siegen mit 10:0 Punkten an, die Kieler belegen mit 7:3 Zählern den vierten Platz. Schon am Donnerstag nächster Woche steht dann das Rückspiel in Spanien auf dem Programm.