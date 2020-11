Kiel

153 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

21.11.2020, 21:53 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Samstagabend binnen eines Tages 153 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Am Vortag waren es 250, davor 264. Ein weiterer Mensch verstarb im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion, damit stieg die Zahl auf 234. Seit Beginn der Pandemie sind 12 787 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung weiter mitteilte. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge aktuell 141 Covid-19-Patienten, ebenso viele wie an den beiden Vortagen.