Kiel

Fast zwei Drittel Strom aus erneuerbaren Energien im Norden

23.11.2020, 09:56 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr 23,7 Millionen Megawattstunden (MWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt worden. Das sind 63 Prozent der gesamten Stromproduktion, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Rein rechnerisch konnte der Stromverbrauch in Schleswig-Holstein (rund 14,4 Mio. MWh) damit zu mehr als 160 Prozent gedeckt werden. Der Anteil des aus Kernenergie erzeugten Stroms betrug 27,0 Prozent. Die fossilen Energieträger erreichten einen Anteil von 9,3 Prozent. Insgesamt sind im vergangenen Jahr im Norden rund 37,6 Mio. MWh Strom erzeugt worden. Das entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.