Kiel

70 Traktoren und 100 Demonstranten blockieren Rewe-Zufahrt

01.12.2020, 08:37 Uhr | dpa

Aus Protest gegen eine aus ihrer Sicht ungerechte Gewinnbeteiligung haben Landwirte in Kiel die Zufahrt zu einem Rewe-Logistikzentrum mit Traktoren versperrt. Bis etwa 23 Uhr dauerte die Aktion am Montagabend an, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ungefähr 100 Personen hätten an der Demonstration teilgenommen, 70 Traktoren seien vor Ort gewesen. Hintergrund sind die aus der Sicht der Landwirte existenzgefährdenden Niedrigpreise im Lebensmittelhandel.

In Niedersachsen laufen seit Montagmorgen ähnliche Proteste, etwa in Cloppenburg und Emstek. Auch in Rostock kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer unangemeldeten Demonstration von Landwirten.

Ein Sprecher der Bauern-Initiative "Land schafft Verbindung" in Niedersachsen hatte im Zusammenhang mit der Aktion bei Lidl angekündigt, dass die Proteste in Schleswig-Holstein bei Rewe und am Donnerstag in Hamburg bei Edeka fortgesetzt werden sollen.