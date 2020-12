Kiel

Handelsverband Nord rechnet trotz Corona 2020 mit Umsatzplus

01.12.2020, 12:41 Uhr | dpa

Eine Frau geht in der Innenstadt an einem weihnachtlich dekorierten Schaufenster entlang. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Handelsverband Nord rechnet in diesem Jahr trotz der massiven Einschränkungen durch die Corona-Pandemie insgesamt noch mit einem Umsatzplus im Einzelhandel. Analog zu den Bundeszahlen geht er in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum Vorjahr von einem Plus von 1,5 Prozent aus, wie der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nord Dierk Böckenholt am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz sagte. Der Umsatz im Weihnachtsgeschäft werde in allen drei Ländern voraussichtlich um 1,2 Prozent über dem des Vorjahres liegen.

Grund für das Plus sei vor allem der bundesweite massive Anstieg des Onlinehandels um 18 Prozent auf 70 Milliarden Euro. Allein im Norden mache dieser Bereich rund 5,7 Milliarden Euro aus. Glänzende Geschäfte machten auch der Lebensmittel- und Möbelhandel, die Fahrradgeschäfte sowie Garten- und Baumärkte. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass andere Handelsbranchen wegen der Corona-Pandemie ums Überleben kämpften, sagte Böckenholt. "Wir haben eine große Gruppe von Verlierern." Böckenholt zählte dazu vor allem Geschäfte in touristischen und Innenstadt-Lagen sowie Verkäufer von Bekleidung, Schuhen, Spielwaren, Schmuck und Unterhaltungselektronik.