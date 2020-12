Kiel

234 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

06.12.2020, 08:35 Uhr | dpa

Ein medizinischer Mitarbeiter hält in einem Testzentrum ein Teströhrchen in der Hand. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Samstag innerhalb eines Tages 234 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie sind damit 15 617 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung mitteilte.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt. 24 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 12 müssen aktuell beatmet werden. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 12 300 geschätzt.

Der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche in Schleswig-Holstein lag am Samstag nach Angaben der Landesregierung vom Abend bei 48,9. Das ist der bisher höchste Wert in dieser Woche.