Kiel

Holstein Kiel will im Winter dänischen Verteidiger holen

08.12.2020, 13:40 Uhr | dpa

Fuball-Zweitligist Holstein Kiel will sich im Winter mit einem Linksverteidiger verstärken. Erster Kandidat ist der Däne Mikkel Kirkeskov. Wie die "Kieler Nachrichten" am Dienstag berichteten, läuft der Vertrag der 29 Jahre alten Abwehrspielers beim polnischen Erstligisten Piast Gliwice am 31. Dezember aus. "Es ist unser Bestreben, die Vakanz der Linksverteidiger-Position spätestens Neujahr besetzt zu haben. Daran hat sich nichts geändert", sagte Sportchef Uwe Stöver, wollte den Namen Kirkeskov aber nicht kommentieren.