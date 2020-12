Kiel

Midyatli kritisiert Blockade des höheren Rundfunkbeitrags

08.12.2020, 15:33 Uhr | dpa

SPD-Bundesvize Serpil Midyatli hat das Vorgehen von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Streit um den Rundfunkstaatsvertrag kritisiert. "Ich halte die Entscheidung von Ministerpräsident Haseloff für falsch", sagte Midyatli am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Haseloff gehe den Weg des geringsten Widerstands. De facto werde dennoch das Votum der unabhängigen Kommission zum Finanzbedarf der Rundfunkanstalten gekippt. "Dabei wurde diese Entscheidung von allen Landesregierungen gemeinsam ausgehandelt."

Midyatli warf Haseloff vor, alle anderen Länder "in politische Geiselhaft" zu nehmen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit komme die Erhöhung des Rundfunkbeitrages deshalb auf dem Klageweg. "Es ist nicht gut, wenn in einer Demokratie Gerichte entscheiden müssen, was eigentlich die Aufgabe der Parlamente ist", sagte Schleswig-Holsteins SPD-Landeschefin. Zuvor war bekannt geworden, dass Sachsen-Anhalts Landesregierung im Tauziehen um einen höheren Rundfunkbeitrag eine Abstimmung im Parlament verhindert. Haseloff habe den Gesetzentwurf zum entsprechenden Staatsvertrag vor der entscheidenden Landtagssitzung zurückgenommen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Die Staatskanzlei begründete den Schritt damit, dass sich CDU, SPD und Grüne nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen konnten. Daraus folge, dass es im Landtag keine Mehrheit für das Vorhaben gebe. Damit ist die Beitragsanhebung bundesweit blockiert.