Kiel

Buchholz begrüßt höhere Abschlagszahlungen bei Corona-Hilfen

08.12.2020, 16:32 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat die geplante Nachbesserung der Novemberhilfen für Unternehmen im Teil-Lockdown begrüßt. "Das ist ein Entgegenkommen des Bundes, allerdings nur in einer Größenordnung von 50 000 Euro", sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Kiel. "Das wird einigen nicht wirklich helfen, aber es ist besser als Abschlagszahlungen mit nur 10 000 Euro." Deswegen werde das Land den Plänen zustimmen.

Vor allem aus den Ländern war die Forderung gekommen, die Abschlagszahlungen auf bis zu 500 000 Euro zu erhöhen - weil ansonsten viele Firmen in Liquiditätsengpässe kämen. Buchholz rechnet mit einem größeren Prüfungsaufwand. Künftig sollten 30 statt bisher 5 Prozent der Anträge überprüft werden. Deshalb könne es zu Verzögerungen bei der Auszahlung der Hilfen kommen, sagte er.

Der Bund will die Abschlagszahlungen erhöhen - also erste Gelder, die an Betroffene fließen. Unternehmen sollen statt bisher maximal 10 000 Euro künftig maximal 50 000 Euro bekommen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen nach einer Einigung zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium erfuhr. Die Abschlagszahlungen sind ein Vorschuss auf spätere Zahlungen.

Soloselbstständige sollen weiter eine Abschlagszahlung von bis zu 5000 Euro bekommen. Stand Dienstag wurden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums bisher mehr als 400 Millionen Euro an Vorschüssen ausgezahlt. Mit den Novemberhilfen werden Unternehmen etwa in der Gastronomie sowie Selbstständige unterstützt, die wegen des Teil-Lockdowns ihren Betrieb schließen mussten.