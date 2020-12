Kiel

SPD für Corona-"Inzidenzampel"

08.12.2020, 17:03 Uhr | dpa

Für Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie will die SPD im Kieler Landtag eine "Inzidenzampel" schalten. Dies sagte Fraktionschef Ralf Stegner am Dienstag in Kiel. Die "Ampel" soll anzeigen, ab wie vielen Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen welche konkreten Maßnahmen greifen. Ein solches Instrument wäre aus Stegners Sicht zielführender als ein harter sogenannter Lockdown von Weihnachten bis ins neue Jahr hinein. Wenn es einen solchen aber bundesweit geben sollte, würde sich die hiesige SPD nicht dagegenstellen. Es sei aber zu fragen, ob eine solche Gleichmacherei bei so großen Unterschieden im Infektionsgeschehen in Deutschland richtig wäre.