Kiel

Polizei ermittelt gegen 54-Jährige nach Tod ihrer Mutter

09.12.2020, 12:37 Uhr | dpa

Eine 54 Jahre alte Frau steht unter Verdacht, in Kiel ihre 83 Jahre alte Mutter getötet zu haben. Ein Zeuge habe am späten Dienstagnachmittag Hilferufe und Kampfgeräusche aus einer Wohnung im Stadtteil Elmschenhagen gehört, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. In der Wohnung fanden Polizisten die leblose Seniorin auf. Sie starb den Angaben zufolge trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation vor Ort.

In der Wohnung befand sich auch die 54-jährige Tochter der Verstorbenen. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Kieler Kriminalpolizei dürfte es zu einem Streit zwischen Tochter und Mutter gekommen sein, in deren Verlauf die Seniorin zu Tode kam.

Die 54-Jährige wurde festgenommen. Sie sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Hintergründe beziehungsweise das Motiv der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen. Wie die 83-Jährige zu Tode kam, wird eine rechtsmedizinische Untersuchung zeigen.