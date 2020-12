Kiel

Von Kalben für Lockdown im Norden ab kommender Woche

10.12.2020, 09:59 Uhr | dpa

Grünen-Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben hat sich für einen harten Lockdown in Schleswig-Holstein ab der kommenden Woche ausgesprochen. "Das ist meine Position", sagte sie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Am besten sei ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen bei der Eindämmung der Corona-Pandemie, zumindest aber mit den anderen norddeutschen Ländern. "Wir brauchen eine schnelle Entscheidung. Wir müssen jetzt die Zahlen runter kriegen und nicht erst in zehn Tagen."

Am Mittwochabend hatte Regierungshef Daniel Günther (CDU) einen harten Lockdown im Norden spätestens ab Weihnachten angekündigt. Dieser Schritt sei notwendig, "um die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, diese gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen", sagte Günther. Der Regierungschef sprach sich zudem für bundesweite Schließungen im Einzelhandel ab dem 27. Dezember aus und forderte einen Verzicht auf sämtliche Silvesterfeiern.