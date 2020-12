Kiel

Alkohol im Freien wird im Norden verboten

11.12.2020, 16:20 Uhr | dpa

Das Ausschenken und Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist in Schleswig-Holstein von Samstag an verboten. Das Gesundheitsministerium hat zu dieser bereits von Ministerpräsident Daniel Günther angekündigten Maßnahme am Freitag einen Erlass herausgegeben, auf dessen Grundlage die Kreise und kreisfreien Städte diese und andere kurzfristige Vorschriften mit sogenannten Allgemeinverfügungen auf den Weg bringen können. Die Alkohol-Regel gilt unabhängig von den aktuellen Corona-Zahlen in der jeweiligen Region.

Für Kreise und kreisfreie Städte ab 70 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen, die noch keine eigenen Verschärfungen eingeleitet haben, gelten weitere Restriktionen. So sind dort Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit und privat nur mit maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten zulässig. Ausgenommen sind Treffen eines einzelnen Haushalts, der mehr als fünf Personen hat. Ebenfalls ausgenommen sind reine Treffen im engen Familienkreis im privaten Raum mit bis zu zehn Personen unabhängig von der Zahl der Haushalte. Wer für den Schulbetrieb nicht notwendig ist, darf vorerst auch keine Schulen betreten. In Kitas sollen alle Erwachsenen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Wenn der Schwellenwert von 70 Neuinfektionen je 100 000 Einwohnern an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wird, sollen die Allgemeinverfügungen aufgehoben werden.