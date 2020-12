Kiel

140 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

14.12.2020, 05:35 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Sonntag innerhalb eines Tages 140 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren 332 weniger als am Samstag und 14 weniger als am Sonntag der Vorwoche. An Sonntagen liegt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle meist niedriger als unter der Woche - auch, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - stieg weiter an und liegt demnach landesweit bei 79,9.

In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 133 Covid-19-Patienten behandelt; 25 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 14 müssen beatmet werden. Diese drei Zahlen haben sich im Vergleich zu Samstag nicht erhöht. Die Zahl der Genesenen wird auf 13 800 geschätzt.