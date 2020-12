Kiel

Industrie-Investitionen 2019 in Rekordhöhe

14.12.2020

Die Industrie in Schleswig-Holstein hat ihre Investitionen im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent auf den Rekordwert von 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte, legte die chemische Industrie um 16 Prozent auf 276 Millionen Euro zu. Die Nahrungs- und Futtermittelindustrie verbuchte einen Zuwachs um sieben Prozent auf 198 Millionen Euro. Auch der Maschinenbau (minus zwei Prozent auf 123 Millionen) und die pharmazeutische Industrie (plus 34 Prozent auf 106 Millionen Euro übertrafen die 100-Millionen-Grenze. Die Statistik erfasste Betriebe mit jeweils mindestens 20 Beschäftigten.