Kiel

Mehr Pflegekinder in Schleswig-Holstein

17.12.2020, 12:47 Uhr | dpa

Ein Mann mit einem Kind auf dem Arm und einem an der Hand wirft einen Schatten auf eine Wand einer Kindertagesstätte. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Rund 3260 Mädchen und Jungen haben Ende vergangenen Jahres in Schleswig-Holstein im Rahmen der Jugendhilfe bei Pflegeeltern in Vollzeitbetreuung gelebt. Das waren 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Donnerstag berichtete. 17 Prozent der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen hatten einen Migrationshintergrund. Bei 84 Prozent der Unterstützten lebten die Herkunftsfamilie oder der junge Erwachsene selbst von Transferleistungen wie Hartz IV, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Sozialhilfe oder Kinderzuschlag.

Von den Pflegekindern waren 21 Prozent jünger als sechs Jahre und 5 Prozent volljährig. Im Durchschnitt lebten die Mädchen und Jungen schon fünfeinhalb Jahre in einer Pflegefamilie.