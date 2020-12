Kiel

Im Norden etwas weniger Menschen in Pflegeheimen

21.12.2020, 10:10 Uhr | dpa

In den Pflegeheimen in Schleswig-Holstein sind Mitte Dezember vergangenen Jahres gut 35 100 Menschen vollstationär betreut worden und damit 1,1 Prozent weniger als zur letzten Erhebung 2017. Wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete, arbeiteten in den Heimen 31 700 Beschäftigte. Deren Zahl sei damit nahezu unverändert geblieben.