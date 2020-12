Kiel

Corona-Impfungen starten in Schleswig-Holstein

27.12.2020, 02:29 Uhr | dpa

Die ersten Menschen in Schleswig-Holstein sollen am Sonntag gegen Corona geimpft werden. Die Impfungen durch mobile Teams starten in Pflegeeinrichtungen. Der offizielle Impfstart soll am Sonntag in Lübeck erfolgen. Dort wollen sich dann auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) äußern. Am Samstag war die erste Lieferung von rund 10.000 Impfdosen gegen das Coronavirus im Norden eingetroffen. Laut Gesundheitsministerium in Kiel wird bis Jahresende mit insgesamt rund 48.000 Impfdosen gerechnet. Ab Jahresende stehen Schleswig-Holstein laut dem Mainzer Unternehmen Biontech gemäß Bevölkerungsanteil wöchentlich 24.375 Impfdosen zu.