Kiel

2,5 Millionen Euro Nothilfe für Filmbranche

28.12.2020, 14:50 Uhr | dpa

Eine Filmklappe wird in die Kamera gehalten. Foto: Stefan Sauer/dpa (Quelle: dpa)

Mit 2,5 Millionen Euro aus einem Härtefall-Fonds beteiligt sich Schleswig-Holstein in der Corona-Krise an einem Nothilfe-Programm für die Filmbranche. Die entsprechenden Vereinbarungen mit der deutschen Filmförderungsanstalt hat Staatskanzleichef Dirk Schrödter unterzeichnet, wie die Regierungszentrale am Montag mitteilte.

"Die Sicherung des Filmstandorts Schleswig-Holstein liegt uns am Herzen", sagte Schrödter. "Mit unserer Unterstützung stellen wir sicher, dass schleswig-holsteinische Produktionsfirmen auch in unsicheren Pandemie-Zeiten weiterhin Filme und Serien herstellen können." So würden Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Land erhalten. "Qualitätsvolle Produktionen sind zudem eine der Voraussetzungen für den Erhalt der Kinos als Kulturorte." Mit dem Ausfallfonds sollen Filmproduktionen vor pandemiebedingten Abbrüchen und Verschiebungen von Dreharbeiten abgesichert werden.