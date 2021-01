Kiel

Daniel Günther ruft zum Spenden für Sternsinger auf

05.01.2021, 17:13 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat dazu aufgerufen, für die Sternsinger zu spenden. Er bedaure es sehr, wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die Sternsinger nicht am Dreikönigstag wie jedes Jahr in der Staatskanzlei in Kiel empfangen zu können, sagte der CDU-Politiker in einer vom Erzbistum Hamburg am Dienstag verbreiteten Video. Er sei begeistert über die Kreativität der Sternsinger, die über Videoschalten den Segen erteilen oder gesegnete Kreide verschicken. Günther rief dazu auf, "wenn schon die Spende an der Haustür nicht möglich ist", über die Internetseite der Sternsinger zu spenden.

Ein Sprecher des Erzbistum erläuterte, in diesem Jahr gelte die Empfehlung, dass die Sternsinger nicht von Haustür zu Haustür gehen. Stattdessen gebe es Internetaktionen oder kontaktlose Formen wie Tütchen mit gesegneten Aufklebern in Kirchen oder per Post verschickte Kreide. Einige wenige Gemeinden zum Beispiel in Flensburg schickten Sternsinger durch die Häuser - gemäß den Corona-Auflagen.

Im Jahr 2020 sammelten Sternsinger in Schleswig-Holstein mehr als 251 000 Euro für Hilfsprojekte für notleidende Kinder in aller Welt - das waren etwa 28 000 Euro weniger als 2019. Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die Sternsinger". Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Mehr als 1,1 Milliarden Euro wurden seither gesammelt.