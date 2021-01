Kiel

FDP wertet Corona-Beschlüsse als drastisch

06.01.2021, 10:26 Uhr | dpa

Die FDP im Kieler Landtag hat zurückhaltend auf die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung des Coronavirus reagiert. "Das sind schon sehr drastische Maßnahmen, die vor allem junge Familien in den nächsten drei Wochen vor erhebliche Herausforderungen stellen wird", sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Mittwoch in Kiel. "Ich hoffe sehr, dass dieses befristete Paket auch tatsächlich zu einer Art Befreiungsschlag führen wird."

Die Bundesregierung sehe er in der Pflicht, zügig für mehr Impfstofflieferungen und für schnelle Auszahlungen der Wirtschaftshilfen zu sorgen, sagte Vogt. "Dass der eingeschränkte Bewegungsradius in Schleswig-Holstein eine Rolle spielen wird, sehe ich derzeit nicht." Dies bezieht sich auf den Beschluss, ab 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen den Bewegungsradius für die Menschen dort auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen. Nur bei einem triftigen Grund soll es Ausnahmen geben. Derzeit gibt es im Norden in keinem Kreis einen so hohen Inzidenzwert.

"Die Digitalisierung der Schulen muss weiterhin sehr konsequent vorangetrieben werden, damit der Distanzunterricht funktioniert", forderte der FDP-Fraktionschef. Bund und Länder hatten beschlossen, den seit Mitte Dezember geltenden Lockdown auch für Schulen und Kitas bis Ende dieses Monats zu verlängern. Sie sollen weitestgehend geschlossen bleiben oder nur eingeschränkten Betrieb anbieten. Damit wird es zunächst ganz überwiegend keinen Präsenzunterricht in der Schule geben.