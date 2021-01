Kiel

Schule beginnt nach den Ferien mit Distanzlern-Übungstagen

07.01.2021, 03:11 Uhr | dpa

Nach den Weihnachtsferien startet die Schule heute offiziell wieder in Schleswig-Holstein - aber die Schüler müssen wegen der Corona-Pandemie noch einige Zeit zu Hause bleiben. Für Donnerstag und Freitag hat das Bildungsministerium zwei sogenannte Distanzlern-Übungstage angeordnet. Diese Maßnahme hatte es bereits im November verfügt, um mit dem Wochenende vier kontaktarme Tage mehr zu gewinnen im Kampf gegen das Coronavirus.

Von Montag an werden die meisten Schüler in Schleswig-Holstein bis Ende Januar wieder unterrichtet - aber nicht in den Schulen. Stattdessen ist Lernen auf Distanz verfügt, kündigte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch an. Die Schüler sollen Unterricht per Videochats oder Lernmanagementsystem erhalten. Der Präsenzunterricht in den Schulen ist ausgesetzt. Das gilt auch für die Berufsschulen.

Eine Ausnahme sind die Abschlussjahrgänge. Wie schon im Frühjahr werde es auch eine Notbetreuung für Schüler der Jahrgangsstufen eins bis sechs geben, hieß es. Die Schüler sollen dann in festen Gruppen in ihrer Schule betreut werden.

Gelingt es, die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich zu senken, soll voraussichtlich im Februar schrittweise wieder Präsenzunterricht in den Schulen eingeführt werden.