Kiel

Auch im Norden ab sofort mehr Corona-Impfungen möglich

08.01.2021, 13:17 Uhr | dpa

Auch in Schleswig-Holstein können jetzt mit dem vorhandenen Impfstoff mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat zugelassen, dass sechs statt bisher fünf Dosen aus einer Ampulle gezogen werden dürfen. Das teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Damit könnten kurzfristig etwa 20 Prozent mehr Menschen geimpft werden. "Das wird sofort umgesetzt", sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein der Deutschen Presse-Agentur.

Unterdessen wurden in Schleswig-Holstein am Freitag rund 24 000 weitere Dosen mit Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer erwartet. Fünf weitere Lieferungen in gleichem Umfang sollen laut Bundesgesundheitsministerium bis Mitte Februar folgen. Damit würde sich die Gesamtzahl der Impfdosen für den Norden seit Ende Dezember auf 195 000 erhöhen.

Um eine Immunität gegen das Coronavirus zu erzielen, müssen die Menschen jeweils zweimal geimpft werden. Schleswig-Holstein reserviert deshalb für jeden zu Impfenden eine zweite Dosis.