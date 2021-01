Kiel

Härterer Lockdown tritt im Norden in Kraft

11.01.2021, 01:47 Uhr | dpa

In Schleswig-Holstein dürfen sich von heute die Angehörigen eines Hausstandes nur noch mit einer weiteren Person treffen. Mit dieser Kontaktverschärfung zur Eindämmung der Corona-Pandemie setzt der Norden eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern um. Ausnahmen gelten für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Familienangehörigen.

Darüber hinaus bleiben die seit Mitte Dezember verankerten Lockdown-Bestimmungen bis Ende dieses Monats in Kraft. So dürfen viele Geschäfte, die Gaststätten und Freizeiteinrichtungen weiterhin nicht öffnen. Auch Schulen und Kitas sind weitgehend geschlossen, bieten aber Notbetreuungen an.