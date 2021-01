Kiel

Dohm neuer Defense Coordinator bei Kiel Baltic Hurricanes

12.01.2021, 11:31 Uhr | dpa

Die Kiel Baltic Hurricanes haben Carsten Dohm zum neuen Defensive Coordinator ihres American-Football-Bundesligateams berufen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. "Wir haben in den letzten Monaten viel im Trainerstab geplant und diskutiert und ich freue mich sehr, dass Carsten hier eine aktiv gestaltende Rolle eingenommen und die Verantwortung dieser Position übernommen hat", sagte Cheftrainer Timo Zorn und ergänzte: "Mit ihm haben wir einen hochkarätigen Coach an Bord, von dem neben den Spielern auch andere Vereinstrainer lernen können und der sich auch selbst immer weiter entwickeln will."

Dohm hatte von 2011 bis 2019 bereits die Defense Line der Kieler betreut, schloss sich dann aber den Lübeck Cougars an. Nach rund einem halben Jahr bei dem Zweitligisten war der 44-Jährige dann im vergangenen August wieder zu den Hurricanes zurückgekehrt. "Das letzte Jahr war schwierig für uns alle und wir sind noch immer in dieser außergewöhnlichen Situation", sagte Dohm. Der Wille der Spieler, der Organisation und der Coaches, das gemeinsam durchzustehen, sei noch immer da "und motiviert auch mich".