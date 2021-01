Kiel

SPD verlangt Ablösung von Bildungsministerin Prien

15.01.2021, 08:39 Uhr | dpa

Die SPD in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther aufgefordert, Bildungsministerin Karin Prien (beide CDU) abzulösen. Die Landesparteivorsitzende Serpil Midyatli wirft der Ressortchefin Chaos vor. Letztendlich trage hier der Ministerpräsident die Verantwortung, sagte sie. "Er muss die Konsequenzen aus dem Missmanagement seiner Ministerin ziehen und jemanden ernennen, der der Aufgabe gewachsen ist."

Selten sei die Lage der Schulen im Land so ernst wie jetzt in der Corona-Pandemie. "In dieser Krise ist die Leistungsbilanz der Bildungsministerin katastrophal", sagte die SPD-Landeschefin. Auch nach acht Monaten Vorbereitungszeit funktioniere das Distanzlernen nicht. Die gerade jetzt so notwendigen Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes würden anders als in anderen Ländern kaum abgerufen.

"Gleichzeitig fällt das Bildungsministerium durch Chaos-Kommunikation auf", kritisierte Midyatli. "Das fing an mit dem einkassierten Vorstoß zur Absage von Abiturprüfungen." Nach den Sommerferien sei erst gegen eine Maskenpflicht argumentiert worden, um sie dann doch einzuführen. "In den ersten vier Schultagen 2021 gab es vier unterschiedliche Aussagen zum Präsenzunterricht der Abschlussklassen." Die großen organisatorischen Probleme in der Pandemie würden so noch verstärkt. "Das Vertrauensverhältnis zu Eltern, Lehrkräften und Schülern ist zerrüttet."

Berechtige Kritik nehme Prien nicht an, sondern sie verweise auf Amtsvorgänger oder Kultusminister in anderen Ländern, sagte Midyatli. "Das ist ein inhaltlicher Offenbarungseid. Sie hat es in Schleswig-Holstein schon selbst versemmelt und Besserung ist nicht in Sicht."