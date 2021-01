Kiel

Buchholz appelliert an Unternehmen: Um Ausbildung kümmern

15.01.2021, 14:38 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) hat an die Unternehmen im Land appelliert, sich während der Corona-Pandemie weiter um das Thema Ausbildung zu kümmern. Es dürfe nicht passieren, dass nach dem Ende der Pandemie ein Fachkräftemangel den Aufschwung behindere, sagte der Minister am Freitag.

Nach Angaben der Regionalchefin Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, gab es im vergangenen Jahr in der Spitze bis zu 20 000 Arbeitslose mehr. Im Jahresdurchschnitt 2020 waren 92 100 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen. Das waren 12 500 Arbeitslose oder 15,6 Prozent mehr als 2019. "Vor allem dank der Kurzarbeit hat der schleswig-holsteinische Arbeitsmarkt die Corona-Krise bisher vergleichsweise glimpflich überstanden", sagte sie. In der Spitze seien im April 20 900 Betriebe mit 154 300 Mitarbeitern in Kurzarbeit gewesen.