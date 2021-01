Kiel

Günther sieht Ausgangssperren wegen Pandemie skeptisch

18.01.2021, 15:57 Uhr | dpa

Im Vorfeld der Bund-Länder-Beratungen zum Vorgehen in der Corona-Krise hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gegen Ausgangssperren ausgesprochen. Bei etwa 90 Neuinfektionen im Norden pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen sei das kein "probates Mittel", sagte Günther am Montag in Kiel. "Im Übrigen habe ich auch nicht den Eindruck, dass zu den Uhrzeiten, in denen in anderen Bundesländern solche Ausgangssperren verhängt sind, besonders viele Menschen auf den Straßen sind." Dies sollte wie die Einschränkung des Bewegungsradius an eine Inzidenz von mehr als 200 geknüpft werden. Bei beiden Maßnahmen sei keine große Lenkungswirkung zu erkennen.

Günther hält eine Verlängerung des derzeit bis Ende Januar befristeten Lockdowns für sinnvoll. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Inzidenz bis Monatsende unter 50 liege, sagte er. Schleswig-Holstein sei nicht in der Situation, "besonders groß von den Bundesregeln abzuweichen". In anderen Ländern müssten Regeln teils nachgeschärft werden. Bei der Umsetzung der Beschlüsse gingen die Bundesländer unterschiedlich vor.

Steigerungspotenzial sieht der Regierungschef beim Thema Homeoffice. "Das hätte auch eine weitere Entlastungswirkung für den öffentlichen Personennahverkehr und in allen Bereichen, wo es schwierig ist, Abstände zu halten", sagte Günther. Nötig sei es, in den kommenden Wochen einen Perspektivplan zu erarbeiten. "Was viele Menschen ein bisschen frustriert, dass gar keine Perspektive gesehen wird, sondern dass man immer wieder eine neue Konferenz macht und dann immer wieder einfach Maßnahmen verlängert oder auch verschärft werden." Für Februar, März und April müsse klar aufgezeigt werden, in welchen Stufen je nach Inzidenz Öffnungs-Chancen bestehen. "Es mus auch mal die Botschaft raus, dass Veranstaltungen bis Ostern nicht denkbar sind."