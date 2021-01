Kieler haben entschieden

Der Kleine Kiel-Kanal hat einen neuen Namen

22.01.2021, 07:26 Uhr | t-online

Der Kanal in der Innenstadt (Archivbild): In einer Ratssitzung wurde der Name beschlossen. (Quelle: penofoto/imago images)

In einem Wettbewerb konnten sich die Kieler kreativ zeigen und Namensvorschläge für den neugebauten Kanal einreichen. Die Bürger selbst haben nun entschieden, wie die Attraktion heißen soll.

Der neugebaute Kanal vom Kleinen Kiel bis zum Bootshafen heißt "Holstenfleet". Das verkündete die Stadt am Donnerstag. Bei einer Abstimmung haben sich 58,03 Prozent der Kieler für diesen Namen entschieden. In der Ratsversammlung am Donnerstag wurde die Namensgebung dann offiziell beschlossen. Die Schreibweise soll an die benachbarte Holstenstraße und Holstenbrücke angepasst sein.



1.245 Kieler hatten sich an der Namensfindung beteiligt und insgesamt 500 Vorschläge eingereicht. Neben dem Favoriten wurden die Namen Altstadt-Fleet (5,94 Prozent), Kiels Venedig (5,81 Prozent), Kielfleet (4,78 Prozent) sowie Stadtoase (2,48 Prozent) vorgeschlagen.

"Ich freue mich, dass das Kind jetzt einen Namen hat", wird Oberbürgermeister Ulf Kämpfer in der Pressemeldung zitiert. Die hohe Beteiligung an den Abstimmungen zeige, wie sehr sich die Kieler schon mit der neuen Innenstadt-Attraktion identifizieren. Er könne sich trotz der aktuellen Corona-Lage im Sommer sogar eine kleine Taufzeremonie vorstellen.