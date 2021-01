Kiel

Weniger Erwerbstätige im Norden

26.01.2021, 14:10 Uhr | dpa

Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Schleswig-Holstein im Corona-Jahr 2020 erstmals seit 14 Jahren gesunken. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete, gab es einen Rückgang um 14 100 oder 1,0 Prozent auf 1 419 800. Im Bundesdurchschnitt betrug das Minus 1,1 Prozent. Alle Bundesländer verzeichneten sinkende Zahlen. 78 Prozent der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein arbeiteten im Dienstleistungssektor. Hier sank die Zahl der Erwerbstätigen im vorigen Jahr um 0,9 Prozent. Das produzierende Gewerbe verbuchte ein Minus von 1,0 Prozent.