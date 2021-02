Kiel

Kiel ohne verletzten Komenda im Pokalspiel gegen Darmstadt

01.02.2021, 14:44 Uhr | dpa

Holstein Kiel muss im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 auf Marco Komenda verzichten. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler hat sich im Punktspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Eintracht Braunschweig (3:1) einen Anriss des Außenbandes im Sprunggelenk zugezogen, berichtete Trainer Ole Werner am Montag. Komenda wurde in der Partie im Holstein-Stadion nach 35 Minuten ausgewechselt, für ihn kam Simon Lorenz ins Spiel. Werner ließ offen, ob er im Pokal-Achtelfinale am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) erneut Lorenz oder aber Phil Neumann als Komenda-Ersatz aufbieten wird.